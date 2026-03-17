Ефимов: в Коптеве началось строительство вычислительного комплекса

Объекты появятся по адресу: ул. Клары Цеткин, владение 26А.

«Объект будет состоять из двух корпусов в три и шесть этажей. Все здания появятся на участке площадью почти 2,5 га. В новом комплексе разместят оборудование и дополнительные вычислительные мощности для обеспечения разработки программного обеспечения, обработки и хранения данных в электронном виде. Благодаря проекту в районе появится около 240 новых рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

В результате реализации данного проекта будут созданы новые программные продукты, которые помогут автоматизировать бизнес-процессы, а также упростят ведение бухгалтерского и налогового учета в государственных и коммерческих организациях, управление товарами, клиентами, онлайн-кассами и отчетами.

Наружные стены всего комплекса облицуют алюминиевыми композитными фасадными панелями, обладающими высокой прочностью и коррозионной стойкостью.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, один из корпусов комплекса будет прямоугольной формы и состоять из двух трехэтажных секций, предназначенных для размещения электронного оборудования. Шестиэтажное административное строение с подземной частью расположится вдоль границы участка, прилегающего к Фармацевтическому проезду. В нем предусмотрены офисные помещения для системного управления производственной деятельностью. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, установят уличное освещение и скамейки. Также организуют парковку на 71 машино-место для сотрудников и посетителей.

Строительство корпусов будет проходить под контролем Мосгосстройнадзора.

Оба корпуса будут иметь монолитные фундаменты, колонны и каркас. Наружные и внутренние ненесущие стены выполнят из газосиликатных блоков и кирпича. Кровля будет плоской, утепленной и покрытой рулонной гидроизоляцией.