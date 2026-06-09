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Ефимов: в Коммунарке построят ФОК с бассейном

В административно-деловом центре «Коммунарка» возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым бассейном, предназначенный для студентов суперколледжа и Московского государственного технологического университета «СТАНКИН». Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Новомосковском административном округе построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым бассейном, спортивными и тренажерными залами, пространством для проведения тренировок и соревнований студенческих команд на открытом воздухе. Его смогут посещать студенты нового кампуса МГТУ “СТАНКИН” и суперколледжа на территории административно-делового центра “Коммунарка”. Специалисты уже приступили к проектированию», – отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что ориентировочная площадь объекта составит 35 тыс. кв. м.

Внутри комплекса предусмотрены легкоатлетический манеж с беговыми дорожками и спортивными зонами, а также мультимедийная аудитория для киберспорта. Студентам будут доступны скалодром, зоны для занятий легкой атлетикой и общей физической подготовки.

По словам руководителя Департамента гражданского строительства города Москвы Алексея Александрова, в спорткомплексе оборудуют бассейн для занятий плаванием.

«Также появятся пространства для игровых видов спорта – баскетбола и волейбола, хоккея, а также специализированные залы борьбы, силовой подготовки, армрестлинга, гимнастики и фитнес-аэробики. Кроме того, здесь разместят электронный тир, тренажерный зал, оборудуют места для игр в дартс, шахматы, шашки, организуют зону для проведения семинаров и лекций», – рассказал Александров.

Строительство проведут в рамках Адресной инвестиционной программы с использованием энергоэффективных технологий и качественных материалов.

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