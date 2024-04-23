Ефимов: в Южном Бутове по программе КРТ построят жилье, гостиницу и другие объекты

На юго-западе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ) два неэффективно используемых участка. Проект решения опубликовали на портале правительства столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка общей площадью свыше 30 га в районе Южное Бутово входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется построить современный многофункциональный квартал, где появится свыше 319 тыс. кв. м недвижимости», – сказал Ефимов.

Он добавил, что в развитие участков инвестируют свыше 106 млрд рублей, а бюджет получит ежегодный эффект не менее чем в 1,7 млрд рублей. Редевелопмент площадок позволит создать более 4 тыс. рабочих мест.

Участки характеризуются хорошей транспортной доступностью. Поблизости находится станция МЦД-2 «Бутово». В настоящий момент на участках располагаются склады и устаревшие здания, часть которых не используется.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана, во время редевелопмента на участках в Южном Бутове планируют возвести более 140 тыс. кв. м социальных, общественно-деловых, промышленных и коммунальных объектов.

«Так, здесь появятся образовательный комплекс, состоящий из детского сада для 200 воспитанников и школы для 900 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также гостиница, инновационные центры, офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны», – пояснил Гаман.

Он добавил, что также построят свыше 179 тыс. кв. м жилья, из которых около 27 тыс. кв. м будет приходиться на цели программы реновации.

Как отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, проекты редевелопмента отражают потребности города и нужны ему.

«При их рассмотрении и реализации мы избегаем шаблонных подходов, применяя к каждой территории индивидуальные решения и предусматривая то функциональное наполнение, которое необходимо району, где идет процесс реорганизации. Новый квартал на юго-западе столицы создаст обширную инфраструктуру и места приложения труда для жителей всего района Южное Бутово», – пояснила Княжевская.

По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо бывших неэффективно используемых участков и промзон проектируют комфортное жилье, дороги и другую необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находятся 228 проектов КРС суммарной площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработку проектов ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.