Ефимов: в ЮВАО на месте старых строят 30 новых домов по реновации

По реновации в Юго-Восточном административном округе Москвы на территории снесенных домов возводят 30 новых суммарной площадью свыше 480 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Юго-Восточный административный округ является одним из лидеров по переселению жителей из старого жилого фонда в новостройки по программе реновации. Так, на сегодня на юго-востоке столицы расселено 135 домов, 81 из которых уже демонтированы. Сейчас на месте сноса возводят 30 новостроек. Общая площадь квартир в них превысит 490 тыс. кв. м», — рассказал Ефимов.

Он отметил, что благодаря этому новое жилье получат около 17 тыс. москвичей.

В общей сложности в рамках программы реновации на юго-востоке Москвы планируется переселить 818 домов. Из них в новые ЖК переедут более 164 тыс. жителей.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, возводимые на месте снесенных дома на 8,5 тыс. квартир в ЮВАЮ располагаются в 7 районах округа.

«Лидером по застройке стал район Кузьминки, там возводят десять жилых комплексов по программе реновации — здесь появится почти 2,9 тыс. квартир с готовой улучшенной отделкой», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что в Рязанском районе возводят 4 дома на 1,7 тыс. квартир, а в Люблине — 9 домов на почти 2,6 тыс. квартир.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в ЮВАО в 135 расселенных домах жили свыше 24,6 тыс. человек. Также на юго-востоке столицы новые квартиры получили 5,8 тыс. жителей 29 полностью расселенных домов в Кузьминках и 6,1 тыс. жителей 31 окончательно освобожденных зданий в Люблине.

«В Нижегородском районе договоры на новые квартиры по программе реновации заключили более 3,5 тысячи горожан из 24 расселенных домов, в районе Лефортово — свыше 2,5 тысячи жителей из 17 таких домов. В Рязанском районе полностью расселено 16 домов», — прояснил Гаман.

Он подчеркнул, что из них в рамках реновации в новостройки переехали 3,2 тыс. человек.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что юго-восток Москвы является лидером в рамках реновации по объему перспективного строительства.

С начала года Комитет государственного строительного надзора города Москвы оформил разрешения на возведение в ЮВАО семи домов, рассчитанных суммарно более чем на 2,3 тысячи квартир площадью свыше 134,6 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с целью реализации программы реновации в проекте городского бюджета на 3 года заложили 1,2 трлн рублей.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Только в прошедшем году для заселения в столице были переданы 59 новостроек, которые позволили обеспечить новым жильем 47 тыс. человек.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. На протяжении последних лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в столице увеличился вдвое: с 3 до 5-7 млн кв. м в год.