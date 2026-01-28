Ефимов: в Измайлове преобразуют неэффективно используемый участок по проекту КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на востоке Москвы, в Измайлово, планируется преобразовать неэффективно используемый участок площадью 1,44 га. Соответствующий проект документа опубликован на портале mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город подготовил еще один проект комплексного развития территории, который будет содействовать реализации программы реновации в Восточном административном округе. На площадке планируется возвести 50,4 тысячи квадратных метров новостроек. Это позволит обеспечить новым жильем около тысячи москвичей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что на первых этажах разместятся магазины, пункты выдачи заказов и предприятия сферы услуг, что создаст более ста новых рабочих мест.

Участок находится между 9-й Парковой, Верхней Первомайской улицами и Измайловским бульваром (адреса: ул. Верхняя Первомайская, вл. 36, и 9-я Парковая ул., вл. 33). Это район с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности расположены детские сады, школы, колледж, две поликлиники, роддом, больница, театр, выставочный зал, культурно-досуговый центр, различные магазины, аптеки и банковские отделения. Рядом с площадкой будущей застройки находится станция метро «Первомайская» Арбатско-Покровской линии.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на месте устаревших строений появятся три жилых дома переменной этажности. Общая площадь квартир в них составит свыше 30,3 тыс. кв. м. В составе новостроек запланированы два подземных паркинга на 226 машино-мест.

«Придомовые территории благоустроят, высадят деревья и кустарники, построят тротуары, удобные подъезды к домам и проезды для спецтехники. Реализовать проект планируется в течение шести лет», — сказал Овчинский.

Программа КРТ направлена на формирование современных городских пространств на территориях бывших промзон, неэффективно используемых или пустующих участках, с последующей их гармоничной интеграцией в городскую среду. В настоящее время в Москве на различных стадиях разработки и реализации находится около 400 проектов по программе КРТ, их общая площадь составляет примерно 4,5 тыс. га. Программа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.