Ефимов: в III квартале 14,5 тыс москвичей заключили договоры на квартиры по реновации

В период с июля по сентябрь 2025 года примерно 14,5 тысячи человек стали обладателями документов на новое жилье в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С июля по сентябрь 2025 года документы на комфортные квартиры в современных новостройках по программе реновации оформили около 14,5 тыс. человек. Это почти в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, когда жилье получили около 7,3 тыс. москвичей. Кроме того, число правообладателей в третьем квартале почти в два раза больше, чем в первом, и почти на треть, чем во втором», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что наибольшее число москвичей, оформивших договоры на квартиры по реновации в III квартале, представляют три административных округа: Северо-Восточный, Восточный и Западный.

Участники программы получают от города равнозначное жилье, расположенное в тех же районах, где они жили раньше. Исключением являются только Зеленоград и ТиНАО, где переселение осуществляется в границах своего округа. Строительство новостроек ведется в районах с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. На первых этажах новых зданий планируется размещение магазинов, предприятий сферы услуг и городских организаций, что стимулирует экономическое развитие районов столицы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, с июля по сентябрь документы на комфортное жилье на северо-востоке оформили около 2,3 тыс. москвичей, на востоке — более 2,2 тыс. участников программы, на западе — почти 2 тыс. человек. Также значительно увеличилось за этот период число правообладателей в Северо-Западном, Южном и Юго-Западном административных округах.

«Так, на северо-западе квартиры в новых жилых комплексах за этот период получили около 1,6 тыс. москвичей, на юге — более 1,3 тыс. жителей старых домов, а на юго-западе — почти 1,3 тыс. участников программы», — отметила Соловьева.

Участники программы имеют возможность заселиться в новые квартиры сразу после подписания документов, поскольку в них уже сделан ремонт, а также установлены сантехника и осветительные приборы. Такой подход дает возможность новоселам сэкономить значительные время и деньги на отделке и позволяет им жить в комфортных условиях с первого дня после переезда.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что по реновации заселили еще 14 новостроек.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».