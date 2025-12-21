Ефимов: в Черемушках и Котловке реорганизуют два участка по проекту КРТ

В ЮЗАО пройдет реорганизация двух участков по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения размещен на сайте правительства Москвы. Участок, отведенный под жилье, расположен по адресу: ул. Зюзинская, вл. 3, вблизи ул. Цюрупы.

«Городом подготовлен еще один проект комплексного развития территорий на юго-западе Москвы, который будет содействовать реализации программы реновации и созданию комфортных общественных пространств. Для этого в районах Черемушки и Котловка планируется реорганизовать два неэффективно используемых участка общей площадью 0,51 га, входящих в один проект КРТ. На одном из них построят жилой комплекс общей площадью 12,6 тыс. кв. м, а второй, расположенный на Севастопольском проспекте, отведут под благоустройство», — уточнил вице-мэр.

В районе развита инфраструктура: в шаговой доступности есть школы, детские сады, поликлиника, магазины, аптеки, кафе. Недалеко расположены станции метро «Профсоюзная» и «Новые Черемушки». Второй участок, где проведут благоустройство территории, расположен по адресу: Севастопольский проспект, владение 20Б, рядом со школой № 45 имени Л. И. Мильграма и жилой застройкой.

«Ориентировочная площадь квартир в жилом комплексе составит 7,6 тыс. кв. м. В них смогут переехать ориентировочно 250 москвичей. На первых нежилых этажах откроются магазины, пункты выдачи товаров, различные сервисы. Таким образом, новоселы смогут пользоваться объектами повседневного спроса в шаговой доступности. Участок на Севастопольском проспекте превратится в комфортное благоустроенное пространство для прогулок и отдыха. Им смогут пользоваться как жители соседних домов, так и учащиеся и сотрудники расположенного рядом учебного заведения», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в районах Косино-Ухтомский и Рязанский.