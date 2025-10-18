Ефимов: в 2025 году в ТиНАО за счет бюджета возвели и реконструировали 5 школ

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) продолжается активное развитие сферы образования. В течение первых 9 месяцев 2025 года в рамках столичной Адресной инвестиционной программы здесь было построено и реконструировано пять объектов образовательной инфраструктуры, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 9 месяцев 2025 года в столице возвели и реконструировали пять школ общей площадью свыше 48 тыс. кв. м. Они рассчитаны более чем на 3 тыс. учащихся. Новые объекты расположены в районах Бекасово, Краснопахорский, Коммунарка и Щербинка», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что здания позволят создать современные условия для обучения и развития подрастающего поколения, повысить качество и доступность образования.

Все эти объекты были реализованы с ориентацией на актуальные образовательные стандарты и передовые методы проектирования и строительства.

По словам руководителя департамента гражданского строительства Алексея Александрова, самым крупным объектом образования в ТиНАО, возведенным с начала года, стало здание в районе Коммунарка.

«Школа рассчитана на 1,1 тыс. учащихся с 1 по 11 классы. Здесь создали ИТ-полигон, оборудовали лабораторно-исследовательские комплексы, бассейн и спортивные залы, а также медицинский блок и медиатеку. Школу адаптировали для учеников с ограниченными возможностями здоровья», — пояснил Александров.

Для школы № 2122 имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова в районе Щербинка по улице Местечко Барыши (дом 25) был построен новый учебный корпус, который сможет принять 400 учеников.

В Красной Пахре завершили реконструкцию трехэтажного здания, принадлежащего школе № 2075; в процессе работ были выполнены монолитные и кровельные работы, произведена установка окон и инженерных систем.

Мосгосстройнадзор контролировал возведение объектов образования на всех стадиях — суммарно состоялось более 70 выездных мероприятий, в рамках которых проводили оценку качества конструкций и материалов.

Строительство в столице соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».