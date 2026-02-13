Ефимов: в 2025 году около 17,5 тыс семей переехали в квартиры по реновации

В 2025 году в столице порядка 17,5 тыс. семей получили ключи от квартир в современных новостройках, возведенных в рамках программы реновации. Данные касаются всех административных округов Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Улучшение жизни москвичей — одна из основных задач программы реновации. Мы переселяем жителей из домов старого фонда в современные новостройки, квартиры в которых уже с улучшенной отделкой. В 2025 году в новое жилье переехали около 17,5 тыс. семей. Например, в Восточном административном округе новоселье отпраздновали более четырех тысяч семей, в Северном — еще около 2,7 тыс. семей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что более 2,2 тыс. семей переехали в квартиры на северо-востоке Москвы.

Основной плюс программы реновации заключается не просто в выдаче современного жилья, но и в комплексном сопровождении граждан в процессе переезда. Для удобства горожан действует сервис «Помощь в переезде» (https://www.mos.ru/services/pomoshch-v-pereezde/), позволяющий на безвозмездной основе воспользоваться услугами грузчиков и заказать машину для транспортировки личных вещей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, услугу «Помощь в переезде» жители столицы могут самостоятельно заказать через портал mos.ru.

«Также можно оформить заявку на перевозку вещей очно в Центре информирования по переселению. С начала года услуги грузчиков и транспорт заказали более 12,7 тыс. семей. Из них три тысячи семей на востоке столицы, на севере — около 2,5 тыс., и еще более 1,5 тыс. семей воспользовались услугой в Северо-Восточном административном округе», — сказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в жилье по программе реновации переезжают или уже переехали 258 тыс. жителей Москвы.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».