Ефимов: в 2025 году новые квартиры по реновации получили более 48 тыс москвичей

В период с января по декабрь 2025 года владельцами квартир в новостройках стали порядка 48,5 тыс. москвичей, причем около 9,5 тыс. из них проживают на востоке столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025 году город обеспечил квартирами в современных жилых комплексах, возведенных по программе реновации, почти 48,5 тыс. москвичей. Больше всего правообладателей нового жилья появилось на востоке столицы — около 9,5 тыс. человек. На севере — почти 7,5 тыс., на северо-востоке — около 6,7 тыс. горожан. Москвичам из расселяемых домов город предоставил квартиры с улучшенной отделкой», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что прилегающие к новостройкам территории были благоустроены: выполнено озеленение, оборудованы зоны для занятий спортом и детские игровые площадки.

Новые жилые комплексы стараются размещать максимально близко к прежним адресам проживания горожан, благодаря чему после переезда они могут не менять уклад жизни.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, среди столичных районов лидером по числу получивших квартиры в 2025-м стало Люблино, где новоселами стали свыше 2,9 тыс. человек. Вторую строчку занял Алтуфьевский район — здесь договоры на новое жилье оформили почти 2,8 тыс. жителей.

«В районе Очаково-Матвеевское около 2,5 тыс. участников программы оформили необходимые для переезда документы. Больше всего договоров москвичи заключили в четвертом квартале прошлого года — новые квартиры получили около 15,5 тыс. человек. Более 400 из них — в два последних рабочих дня 2025-го», — пояснила Соловьева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что программу реновации в Москве выполнили уже больше чем на четверть.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».