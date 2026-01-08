Ефимов: в 2025 году город утвердил размещение свыше 180 км улично-дорожной сети

За 2025 год в Москве было одобрено свыше 40 проектов планировки территории (ППТ) для объектов улично-дорожной сети. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Изначально в 2025 году планировалось утвердить свыше 25 проектов планировки территории улично-дорожной сети, однако динамика городского развития требует опережающей подготовки всей необходимой документации. В результате в прошлом году было утверждено 46 ППТ, предусматривающих строительство и реконструкцию около 186 км улично-дорожной сети», – рассказал Ефимов.

Он уточнил, что эти меры нацелены на создание безопасной, комфортной и современной транспортной среды как для водителей, так и для пешеходов.

Проекты учитывают широкий спектр задач: от обустройства подъездов к новым жилым районам и социальным объектам до повышения доступности уже существующих элементов инфраструктуры. В числе таких проектов, в частности, — реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Киевским шоссе вместе с внешней стороной, а также строительство дорожных участков для будущих образовательных учреждений в районе Бирюлево Восточное и многие другие.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в городе планомерно готовят и принимают проектную документацию, чтобы дороги и прилегающие территории отвечали современным стандартам качества и функциональности.

«В 2025 году значительная часть усилий была направлена в том числе на поддержку растущих производственных кластеров в ТиНАО для обеспечения их надежной транспортной связности – в частности, в Краснопахорском районе, где формируется крупный пищевой кластер», – сказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что около 13 км дорог построят вблизи будущей станции метро «Ильинская».