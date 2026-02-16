Ефимов: в 2025 году более 55 тыс раз использовали суперсервис «Переезд по программе реновации»

Более 55 тыс. человек воспользовались возможностями суперсервиса «Переезд по программе реновации» в 2025 году. Услуга была доступна как на портале mos.ru, так и в центрах информирования по переселению, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Суперсервис был внедрен на официальном портале мэра еще в ноябре 2020 года. Инструмент позволяет жителям столицы получать полный спектр электронных услуг, а также все необходимые инструкции и актуальные уведомления, касающиеся процесса переселения в рамках городской программы.

«Жителям столицы предлагается шесть онлайн-услуг на портале mos.ru и в центрах информирования по переселению в рамках суперсервиса. В частности, с начала года свыше 26 тысяч человек записались на осмотр квартиры по программе реновации, еще около трех тысяч москвичей загрузили документы онлайн. Более 600 раз горожане воспользовались сервисом для записи на заключение договора, около 30 — обратились к нотариусу», — отметил Владимир Ефимов.

Он уточнил, что суперсервис «Переезд по программе реновации» информирует жителей на каждом этапе переселения. В прошлом году горожане получили свыше 280 тыс. подобных уведомлений

Система оповещений включает в себя информацию о старте переселения, предложения конкретных квартир, напоминания о необходимости дать согласие или отказ после осмотра, а также уведомления о полученном ответе от жителя. Через суперсервис приходят проекты договоров на новое жилье с приглашением для их подписания, сведения об устранении выявленных недоделок и сообщения о готовности договора с предложением помощи при переезде.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, наиболее востребованной услугой в суперсервисе остается бесплатный переезд. Заявки на предоставление транспорта и грузчиков оставили уже свыше восьми тысяч человек.

«Суперсервис также позволяет жителям, застройщикам и генеральным подрядчикам следить за процессом устранения строительных дефектов в новых квартирах. Это помогает получать обратную связь от жителей и оперативно реагировать на обращения», — сказал Овчинский.

Благодаря внедрению цифровой экосистемы жители Москвы получают услуги и информацию быстрее и с большим комфортом. Для городских властей, префектур и всех организаций, вовлеченных в процесс реновации, создано единое информационное поле, позволяющее обмениваться данными в режиме реального времени.

В столичном Департаменте информационных технологий добавили, что детальная инструкция в суперсервисе помогает заранее подготовиться к предстоящему переезду. Там подробно описан весь процесс, перечислены документы, нужные для оформления договора, и собраны ссылки на сопутствующие услуги. При этом, если указать индивидуальные параметры переезда, система подберет инструкцию, максимально соответствующую конкретной жизненной ситуации горожанина.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что программу реновации в Москве выполнили уже больше чем на четверть.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».