Ефимов: в 2024 году Москва выделила почти 100 га земли для реализации реновации

В прошлом году Москва предоставила 170 участков для строительства жилых домов и инфраструктуры в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица наращивает темпы реализации программы реновации. В 2024 году для строительства новых домов, а также сопутствующей инфраструктуры — инженерных коммуникаций и подъездных дорог — предоставлено 170 участков общей площадью 98,5 га», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что на эти цели в 2023 году выделили чуть более 100 участков суммарной площадью 84,84 га.

Проекты застройки разрабатываются с учетом современных стандартов комфорта и безопасности. В рамках программы создаются благоустроенные дворы с зелеными зонами, спортивными площадками и зонами отдыха, что способствует формированию комфортной городской среды для жителей.

По словам министра правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максима Гамана, Московскому фонду реновации жилой застройки предоставили землю в аренду или по договору безвозмездного пользования во всех административных округах города.

«В частности, на востоке, юго-западе и юго-востоке суммарно выделили 111 участков общей площадью почти 58 га. Например, в районе Коньково на улице Введенского построят комплекс из четырех корпусов переменной этажности с общим подземным паркингом на месте уже расселенных домов», — сказал Гаман.

Он уточнил, что в Южном Бутове на Ливенской улице предоставили землю на месте снесенных зданий под пятисекционный десятиэтажный ЖК.

На Черноморском бульваре в Зюзино на месте снесенной пятиэтажки появится двухсекционный жилой комплекс с подземным паркингом. В Кузьминках на улице Юных Ленинцев запланировано строительство жилого комплекса, который, помимо квартир для участников программы реновации, включит пристройку с помещениями общественного назначения.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, ЖК по реновации возводят на Черноморском бульваре, улицах Юных Ленинцев и Введенского.

«Суммарно в них будет предусмотрено более 800 квартир с готовой улучшенной отделкой. В подъездах оборудуют помещения для консьержей и колясочные», — пояснил Овчинский.

Он добавил, что для комфорта и безопасности жителей на придомовой территории будут установлены объекты наружного освещения и камеры наблюдения.

Первый этаж новых домов будет отведен под нежилые помещения, где разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Прилегающие территории благоустроят: появятся детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».