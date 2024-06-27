Ефимов: в 10 округах столицы построят технопарки по программе КРТ

Технопарки по программе комплексного развития территорий построят в 10 округах столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В проработке у города находится 236 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью более 3,1 тыс. гектаров. В 42 из них предусмотрена возможность строительства технопарков. Площадь будущих объектов составит от 10 до 362 тыс. кв. м.

«Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций. Всего по итогам реализации проектов, предусматривающих строительство технопарков, появится около 194 тыс. рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

В планах создать технопарки в девяти проектах КРТ на северо-востоке столицы, в семи проектах — на севере, шести — на юго-востоке, пяти — на западе Москвы, по три проекта находится на востоке, юге города, в Зеленограде и ТиНАО. Кроме того, строительство научно-исследовательских комплексов запланировано в двух проектах редевелопмента на северо-западе и в одном — на юго-западе Москвы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, при разработке проектов комплексного развития территорий особое внимание уделяется созданию современных технопарков, которые позволяют развивать инновационную инфраструктуру в столице.

«Например, в рамках реорганизации бывшей промзоны „Теплый стан“ в Ясеневе в течение 10 лет построят два производственных комплекса с технопарками общей площадью 27,4 тысячи квадратных метров. На территории бывшей промзоны „Вагоноремонт“ 17, 18 в САО планируется возведение нежилых объектов общей площадью 297,8 тыс. кв. м., в том числе технопарка», — отметил Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Проработка проектов комплексного развития территорий ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.