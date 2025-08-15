Ефимов: увеличен срок аренды участков под высотные деловые здания в Москве

Власти Москвы решили продлить максимальный срок аренды земельных участков под строительство административно-деловых комплексов высотой свыше 300 м. Об этом заявил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

Обновленные правила затрагивают не только продолжительность аренды, но и сроки выполнения обязательств по созданию рабочих мест в рамках инвестиционных проектов. Это изменение обусловлено повышенной сложностью и длительностью возведения высотных зданий.

«Раньше срок реализации проектов регулировался только исходя из суммарной поэтажной площади объектов и составлял от 3 до 8 лет. Теперь продолжительность аренды участков для возведения административно-деловых зданий высотой более 300 м увеличена до девяти лет. Это важное решение позволит создать комфортные условия для реализации инвестиционных проектов в сфере деловой недвижимости», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что оно также учитывает особенности строительства высоток и поможет сбалансировать интересы инвесторов и города.

Поправки внесены в постановления правительства Москвы № 273-ПП от 25 апреля 2006 года и № 1874-ПП от 31 декабря 2019 года. Обновленные нормы обеспечат единообразие регулирования и стабильные условия для инвесторов, участвующих в развитии деловой инфраструктуры столицы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, эти изменения отражают актуальные тенденции в градостроительном развитии Москвы.

«Продление сроков аренды для возведения высотных объектов административно-делового назначения — это логичный шаг, который позволит инвесторам качественно и своевременно реализовывать сложные проекты, а городу — получать объекты, соответствующие самым высоким стандартам», — сказал Овчинский.

Принятые меры направлены на укрепление позиций Москвы как современного делового центра и формирование благоприятной инвестиционной среды в сфере коммерческой недвижимости.