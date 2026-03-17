Ефимов: улицу Академика Черенкова в Троицке продлят до Калужского шосс

В городском округе Троицк в столице продолжается строительство участка улицы Академика Черенкова, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здесь будет проложено почти 2 км дорог.

«Улицу Академика Черенкова в Троицке продлят до Калужского шоссе. Сейчас работы на объекте выполнены на 65%. Длина новой дороги составит 1,9 км. Она пройдет от места соединения действующего участка улицы Академика Черенкова с улицей Академика Франка. С нее организуют съезд на улицу Академика Дыхне к объектам торговли и выезд на Калужское шоссе. Запустить движение на новой улично-дорожной сети планируется во второй половине 2026 года», – прокомментировал вице-мэр.

Улица Академика Черенкова – транспортно-пешеходная дорога районного значения шириной 15 м с четырьмя полосами движения. На ней будет организовано движение общественного транспорта.

«Проектом также предусмотрена реконструкция съезда с Калужского шоссе по направлению к поселку Подсобного хозяйства Минзаг, перекладка инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающих территорий, включающее высадку около 2,9 тыс. деревьев и кустарников», – добавил руководитель московского департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Работы на улично-дорожной сети в Троицке ведутся под контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве финишного пятого участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который протянется от улицы Поляны до Варшавского шоссе.