Ефимов: участки в районе Соколиная Гора реорганизуют по программе КРТ

Пять неэффективно используемых участков на востоке столицы будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения был опубликован на сайте правительства столицы.

«В столичном районе Соколиная Гора возведут новое городское пространство для жизни и работы. Его создадут в рамках реорганизации пяти участков общей площадью 2,69 га, входящих в один проект КРТ. Тут возведут жилье для целей реновации и иных нужд города, а также установят нужную инфраструктуру. Суммарная площадь объектов составит порядка 59,5 тыс. кв. м.», — уточнил заместитель мэра.

Известно, что реализация проекта сможет создать почти 290 рабочих мест.

Все участки отличаются удобным расположением. Два из них расположены на 8-й улице Соколиной Горы рядом со станцией МЦК «Соколиная Гора». Остальные три находятся на улице Щербаковской недалеко от станции метро «Семеновская».

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал подробнее о том, что именно появится на данных участках.

«По проекту на участках планируется возведение 41,6 тыс. кв. м новых домов для целей реновации и других нужд города. Тут появятся многофункциональный общественный и медцентры. Общая площадь нежилой застройки составит около 18 тыс. кв. м. Территорию вокруг домов благоустроят, оборудуют площадки для отдыха и занятий спортом, а также проложат новые дороги», — сказал он.

Строительство жилья по программе реновации ведется не только на специально отведенных площадках или на месте снесенных домов, но и на участках, которые преобразуются в рамках КРТ.

«В районе Соколиная Гора возведут жилье для программы реновации. Суммарная площадь квартир там достигнет около 20,9 тыс. кв. м. Это позволит обеспечить переселение свыше 700 жителей города. Квартиры будут предоставляться жителям с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В Москве, в рамках программы КРТ, формируются современные многофункциональные районы. На месте бывших промзон и неиспользуемых площадей там строятся новые дороги, комфортабельное жилье и вся нужная инфраструктура. На данный момент в столице реализуется или находится на стадии разработки порядка 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тыс. га.