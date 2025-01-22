Ефимов: участки бывшей промзоны «Курьяново» реорганизуют по программе КРТ

Участок территории бывшего промышленного района «Курьяново», который расположен в юго-восточном районе Москвы, будет преобразован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект документа, касающийся этой инициативы, размещен на официальном портале правительства столицы., заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что участки расположены по адресу: Батюнинский проезд, владения 14 и 15.

«Два участка в районе Печатники общей площадью 17,74 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь запланировано строительство коммунальных и производственных объектов. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 14,5 миллиарда рублей. В итоге будет создано около 600 рабочих мест», — прокомментировал вице-мэр.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман поделился более подробной информацией о том, что конкретно возведут на данных участках.

«По проекту на участках возведут коммунальные базы для размещения предприятий городского хозяйства, а также асфальтобетонный завод. Общая площадь объектов составит почти 60 тысяч квадратных метров. Также по программе комплексного развития территории построят отстойно-разворотную площадку для наземного городского пассажирского транспорта. Участки благоустроят, проложат здесь новые дороги», — объяснил он.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) формируются многофункциональные кварталы. На месте прежних промзон и недостаточно задействованных участков планируется возведение дорог, благоустроенного жилья и объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. В настоящее время в столице на различных этапах разработки и воплощения в жизнь находятся 302 проекта КРТ, охватывающих суммарно порядка 4,2 тыс. га. Инициатива реализуется по указанию мэра Москвы Сергея Собянина.

До этого Сергей Собянин сказал, что за минувший год количество проектов КРТ выросло в 1,6 раза.