Ефимов: у столицы выкупили еще около 40 участков для строительства частных домов

Жители столицы в третьем квартале текущего года выкупили у города свыше 5 га земли в рамках ИЖС, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Земельные участки, которые предназначаются для возведения частных домов, были приобретены жителями со скидкой 60%.

«В третьем квартале этого года москвичи выкупили за 40 процентов от кадастровой стоимости 37 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) общей площадью около 5,1 гектара. Благодаря скидке им удалось сэкономить более 1,3 миллиарда рублей. Такой возможностью пользуются горожане, которые стремятся жить в своем доме и при этом не терять доступ к развитой городской инфраструктуре», — поделился заммэра Москвы.

Напомним, что выкуп участков для строительства частных домов со скидкой стал возможен при помощи внесения изменений в закон «О землепользовании в городе Москве», которые были выпущены в 2020 году. Льготой могут воспользоваться собственники объектов недвижимости, которые находятся на земле с видом разрешенного использования для ИЖС, личного подсобного хозяйства, а также садоводства.

Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал подробную информацию о выкупе земли горожанами под ИЖС.

«Выкуп земли под ИЖС остается актуальным для москвичей. В сравнении с третьим кварталом 2023 года число полноправных владельцев участков среди физлиц увеличилось на 23 процента, а общая площадь приобретенной земли выросла на 47,5 процента. С июля по сентябрь больше всего участков — 17 общей площадью свыше 1,3 гектара — горожане выкупили на юго-западе столицы, еще восемь объектов приобретены в Новомосковском административном округе, шесть — в Троицком», — подчеркнул он.

Для того, чтобы рассчитать цену участка, следует заранее ознакомиться с его кадастровой стоимостью, которая расположена на официальном портале Росреестра. Для заключения договора купли-продажи следует обратиться в департамент горимущества.