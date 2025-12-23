Ефимов: у станции метро «Кожуховская» появится еще один выход

Столица утвердила проект планировки территории (ППТ) для строительства второго вестибюля станции метро «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вестибюль разгрузит действующий выход и улучшит транспортную доступность для жителей районов Печатники и Южнопортовый.

«Он будет построен вдоль Южнопортовой улицы у пересечения с 6-й Кожуховской, с выходами на обе стороны улицы – к жилым и общественным зданиям, а также к остановкам наземного транспорта. Благодаря этому жители смогут быстрее добираться до метро, получив также удобные пересадки и больше вариантов маршрутов. В зоне влияния станции проживают около 86 тыс. человек, еще 78 тыс. работают – для них транспортное обслуживание станет заметно комфортнее", - прокомментировал вице-мэр.

Помимо этого, проектом предусмотрено строительство четырех выходов со станции. Из нового вестибюля можно будет пройти на обе стороны ул. Южнопортовой. Для максимального комфорта пассажиров его оснастят эскалаторами.

«Также проектом предусматривается строительство внеуличного пешеходного перехода под улицей Южнопортовой, примыкающего к действующему вестибюлю станции “Кожуховская”, включая лестничный сход в районе дома № 3 по Южнопортовой улице. Это обеспечит удобный и безопасный подход к станции для жителей перспективной застройки», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве.