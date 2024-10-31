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Ефимов: три многофункциональных комплекса построят в Мневниковской пойме

В столичном районе Хорошево-Мневники инвесторами будет построено три многофункциональных комплекса, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что на данные цели Москвой будет выделено порядка 4,6 га земли. Таким образом, на участке в Мневниковской пойме появятся различные общественно-деловые комплексы.

«В Мневниковской пойме формируется современный городской район с хорошей транспортной доступностью, включающий жилые дома, социальные объекты, коммерческую недвижимость и спортивную инфраструктуру. Также там появятся три многофункциональных комплекса общей площадью свыше 180 тысяч квадратных метров. Для реализации этих МаИП город предоставит инвесторам 4,6 гектара земли», — добавил заместитель мэра Ефимов.

МаИП — значимые для столицы проекты. Они нацелены на инфраструктурное развитие городских территорий, а также на увеличение числа рабочих мест.

По словам министра правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максима Гамана, столица предоставляет землю инвесторам в аренду без проведения торгов.

«Город предоставил инвестору без торгов 0,67 гектара земли для возведения в Мневниковской пойме общественно-делового центра площадью 33,5 тысячи квадратных метров. Договор аренды заключен на пять лет, в течение которых должно завершиться строительство. Комплекс может включать магазины, офисы, отделения банков, спортивную инфраструктуру, парковки и другие объекты», — объяснил Гаман.

Также в Москве было принято решение предоставить инвесторам еще два участка. Они нужны для строительства бизнес-центра площадью 48,5 тыс. кв. м, а также для возведение общественно-делового комплекса.

Новые объекты будут располагаться рядом со станцией метро «Терехово» БКЛ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на территории Мневниковской поймы будет построено около 3 млн кв. м недвижимости.