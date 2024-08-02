Ефимов: территорию у строящейся станции метро «Генерала Тюленева» благоустраивают

сегодня в 14:25

Рядом со строящейся станцией метро «Генерала Тюленева» Троицкой линии запланировано обустройство около 17 тыс. кв. м новых тротуаров. Территорию благоустроили уже на 65%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Возле станции „Генерала Тюленева“ создают комфортную инфраструктуру для пассажиров и местных жителей. В рамках работ по озеленению планируется уложить примерно 16 тыс. кв. м рулонного газона. Будут устроены водоотвод и сети освещения общей протяженностью около 2,5 тыс. кв. м», — отметил Владимир Ефимов.

Он добавил, что вдоль улицы Теплый Стан возле входного павильона станции расположат фонари с энергоэффективными светодиодными светильниками.

Уже смонтированы 3 остановочных павильона наземного транспорта, оборудованные системами видеонаблюдения, комплексами устройств беспроводной сети для передачи данных и USB-зарядками для мобильных устройств. Планируется установка навигационных пилонов с табло расписания маршрутов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин проводил технический пуск первого участка Троицкой линии метро между станциями «Тютчевская» и «Новаторская».

«В перспективе Троицкая линия метро протяженностью свыше 40 км соединит платформы Московского центрального кольца с районом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа столицы. Ожидаемый пассажиропоток после полного запуска — более 300 тыс. человек в рабочий день», — рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что вблизи новых станций метро живут около 1,5 млн человек.

АО «Мосинжпроект» является генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых станций и линий московского метро. При участии холдинга с 2011 года построили и ввели в эксплуатацию 12 электродепо, более 160 км путей и 75 станций метро.