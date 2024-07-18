сегодня в 14:16

Ефимов: технопарк на юге Москвы получил льготу на аренду земли

Льгота на аренду земельного участка была предоставлена столицей для технопарка «Связь инжиниринг», сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Это позволит компании направить сэкономленные средства на дальнейшее развитие. Площадь з/у составляет 1,98 га.

Технопарк площадью более 24 тыс. кв. м находится на юге столицы в районе Бирюлево Восточное.

«В Москве действует широкий набор мер поддержки предпринимателей. Одной из них является пониженная ставка на аренду земли для организаций, имеющих статус технопарков, — 0,01 процента от кадастровой стоимости. Для города это долгосрочные инвестиции в развитие промышленности и науки, благодаря которым появятся новые разработки и продукция. Такую льготу на аренду участка площадью 1,98 гектара получил технопарк „Связь инжиниринг“. Благодаря этому компания сможет ежегодно экономить более 2,4 миллиона рублей и направлять эти средства в собственное развитие», — рассказал Владимир Ефимов.

Резиденты технопарка занимаются разработкой и производством радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры для систем связи, телерадиовещания, радиосвязи, энергетики, транспорта, нефтегазовой отрасли и ЖКХ.

«Льгота предоставлена на 10 лет, с предпринимателем заключено соответствующее дополнительное соглашение к договору аренды», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Технопарк должен каждый год подтверждать свой статус, благодаря которому ему доступны арендные льготы.

Аренда земли по сниженным ставкам является одной из мер поддержки московских технопарков. Данную меру столица реализует с 2016 года.