Ефимов: свыше 61 тыс семей переехали в новые квартиры по реновации

В столице более 61 тыс. семей переехали в новые квартиры с момента старта программы реновации. Процесс переселения коснулся жителей тысячи старых домов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала переселения по программе реновации больше всего семей переехали в новые квартиры на юго-востоке столицы — 11,1 тысячи. Далее идет восток города — 9,2 тысячи. Следом расположился запад — здесь в просторные квартиры переехали 7,5 тысячи семей», — прокомментировал заместитель мэра.

Новые дома располагаются во всех административных округах города. Известно, что готовая улучшенная отделка квартир выполнена по единому стандарту, который был утвержден правительством столицы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал о процессе переселения по программе реновации.

«После переезда жителей старые дома сносятся, а на их месте появляются площадки под возведение новостроек по программе реновации. Больше всего — на юго-востоке столицы: здесь освобождены 133 жилых строения. Среди районов лидирует Люблино, где уже полностью переехали жители 31 старого дома», — заявил он.

При переезде Москва бесплатно предоставляет жителям транспорт и грузчиков. Территории около новых домов благоустроены по стандартам реновации. Во дворах появляются деревья и кустарники, цветники, а также детские и спортивные площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала года в городе было введено в эксплуатацию порядка 23 новостроек по реновации.

Программа реновации в Москве была утверждена в 2017 году.