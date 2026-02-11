Ефимов: свыше 500 москвичей переселяются в дом по реновации в районе Люблино

Московские власти направили предложения о переезде в рамках программы реновации жителям четырех старых домов в Люблине — им предоставляются квартиры в новостройке, расположенной по адресу Спортивный проезд, д. 6А. С конца января горожане, участвующие в проекте, начали поэтапный осмотр современного и комфортного жилья, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Московские власти направили предложения о переезде в рамках программы реновации жителям четырех старых домов в Люблине — им предоставляются квартиры в новостройке, расположенной по адресу Спортивный проезд, д. 6А. С конца января горожане, участвующие в проекте, начали поэтапный осмотр современного и комфортного жилья, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В конце декабря более 500 жителей четырех старых домов начали получать от города предложения комфортных квартир в новостройке по адресу: Спортивный проезд, д. 6А. Это треть всех адресов, по которым жители получили уведомления о начале осмотров в районе Люблино в прошлом году. Всего в районе переселением уже затронуты 63 дома из 152, включенных в программу. Договоры на равнозначное жилье здесь заключили более 11,7 тыс. человек — 40% от числа всех жителей, которые должны быть расселены», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что они получили квартиры в 18 новостройках, которые ранее передали для заселения участников программы.

Все новые жилые комплексы отвечают требованиям безбарьерной среды, их дворовые территории благоустроены. На первых этажах зданий предусмотрены помещения для магазинов, предприятий сферы услуг и общественных организаций.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, к осмотру жилья в доме 6А в Спортивном проезде будущие соседи приступили поэтапно в конце января. Первыми определяться с выбором квартир начали около 230 жителей дома 17А на улице Ставропольской и дома 6 в Спортивном проезде. Более 280 москвичей из дома 4 в этом же проезде и дома 11 на Краснодонской улице присоединились к ним 9 февраля.

«Участники программы реновации получают квартиры с готовым ремонтом, установленной сантехникой и осветительными приборами. Такой подход, лежащий в основе переселения по программе реновации, позволяет организовать переезд для горожан без дополнительных временных и финансовых затрат», — сказала Соловьева.

Расселяемые дома соседствуют с новостройкой, поэтому новоселы после переезда останутся в привычной среде и сохранят доступ к знакомой инфраструктуре района. Рядом с жилым комплексом работают магазины, детские сады и школы, службы быта, спортивные клубы, а также Московский объединенный музей-заповедник «Люблино». Неподалеку находятся остановки наземного транспорта и станции метро «Волжская» и «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии.

В новостройке в Спортивном проезде 277 квартир с готовой улучшенной отделкой. Четыре из них оборудованы для маломобильных жильцов — там широкие коридоры и дверные проемы, чтобы было удобно передвигаться на кресле-коляске, а в санузлах предусмотрены специальные поручни.

Полностью благоустроили придомовую территорию и создали комфортную среду для жизни. После переезда новоселы смогут сохранить привычный образ жизни, так как расселяемые дома находятся рядом с новостройкой.

В Департаменте информационных технологий Москвы напомнили, что заблаговременно подготовиться к планируемому переселению помогает общая инструкция, размещенная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. Этот цифровой инструмент содержит информацию о порядке переезда, перечне документов, нужных для оформления договора, а также ссылки на сопутствующие сервисы. При настройке параметров переезда пользователю становится доступна инструкция, адаптированная под его конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что программа реновации в Москве выполнена уже больше чем на четверть.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».