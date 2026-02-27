Ефимов: свыше 5 млн кв м домов для реновации возведут по проектам КРТ 2025 года

В 2025 году московские власти опубликовали более 70 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых запланировано строительство жилых домов для реализации программы реновации. Общая площадь таких новостроек составит свыше 5,4 млн кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Программа комплексного развития территорий оказывает активное содействие реализации реновации: ранее неэффективно использовавшиеся или депрессивные участки в разных районах города превращаются в новые стартовые площадки для жилого строительства, что существенно ускоряет процесс предоставления москвичам современных квартир.

«В прошлом году в столице опубликовали 73 проекта КРТ, которые предусматривают возведение домов для реализации программы реновации. Это в 13 раз больше аналогичных показателей за 2024 год. Новостройки общей площадью более 5,4 миллиона квадратных метров появятся в 61 столичном районе. 26 из 73 проектов уже вышли в стадию реализации: на расположенных в 10 столичных округах площадках возведут более 2,1 млн кв. м новостроек», — отметил Ефимов.

Всего же с момента запуска программы КРТ было опубликовано свыше 130 проектов, предполагающих возведение около 9,8 млн кв. м жилья для реновации. В настоящий момент 85 из этих проектов уже перешли в активную фазу реализации.

Как пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики, наибольшее число домов для реновации — 1,3 млн кв. м — построят на востоке города. Из них свыше 620 тыс. кв. м приходится на районы Перово и Новогиреево. Там рядом с жилыми комплексами также построят детские сады и школы для 5,5 тыс. учеников и воспитанников, спорткомплексы и другие нежилые объекты. В общей сложности в двух районах появится более одной тысячи квадратных метров недвижимости. Это позволит создать там около 2,3 тыс. рабочих мест.

Благодаря механизму комплексного развития территорий на месте бывших промзон, заброшенных или неэффективно эксплуатируемых участков создаются современные и комфортные городские пространства, которые гармонично вписываются в общую структуру города. По поручению мэра столицы Сергея Собянина сегодня в столице прорабатывается и реализуется почти 400 проектов КРТ, охватывающих территорию примерно в 4,5 тыс. га.