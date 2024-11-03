Ефимов: свыше 250 га земли предоставил город для реализации МаИП с начала года

В столице в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) будут возведены новые спортивные, коммерческие, образовательные и другие объекты, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые объекты будут созданы застройщиками и девелоперами. Для их реализации Москва предоставила им около 80 земельных участков.

«Реализация масштабных инвестпроектов позволяет строить в столице важные объекты, направленные на развитие инфраструктуры и создание дополнительных рабочих мест. За 9 месяцев 2024 года в рамках МаИП город предоставил девелоперам и застройщикам свыше 250 га земли. В результате в столице возведут спорткомплексы, многофункциональные центры, школы, детские сады, транспортные и другие объекты общей площадью почти 2,5 млн кв. м», — уточнил заммэра Ефимов.

МаИП является особым статусом, который предоставляет возможность приобрести земельные участки для строительства объектов в аренду без торгов.

Таким образом, рядом со станцией метро «Достоевская» было выделено порядка 0,44 га земли для возведения общественно-делового комплекса площадью 70 тыс. кв. м. Там появится многофункциональное пространство. Также участок площадью 0,46 га был предоставлен в Раменках для строительства центра дополнительного образования.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, МаИП создает в столице знаковые объекты. Он поделился подробностями возведения различных объектов.

«В этом году инвестору предоставлено 3,6 га земли для строительства Дворца спорта в Хорошево-Мневниках, где будут развивать хоккей, фигурное катание, гимнастику, единоборства. В Косино-Ухтомском на участке 4,4 га построят комплекс из двух дата-центров общей мощностью 100 МВт. Этот проект не только внесет весомый вклад в развитие инфраструктуры хранения и обработки данных, но и создаст более 350 рабочих мест», — резюмировал министр.

С 2016 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица без торгов предоставляет инвесторам з/у под производства. Также уточняется, что с начала текущего года столицей было выделено 23 участка общей площадью свыше 144 га. Там будут возведены новые предприятия.

Ранее градоначальник рассказал о строительстве соцобъектов в рамках масштабных инвестпроектов.