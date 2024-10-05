Ефимов: свыше 2 тыс жителей переселяются по реновации на востоке столицы

Семьи, которые проживают на востоке столицы, начали переселяться по программе реновации, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Старые дома из которых ведется переселение расположены в столичных районах Восточный, Ивановское и Северное Измайлово. Новые квартиры, которые предоставляются взамен устаревшего фонда, находятся в четырех новостройках.

«На востоке столицы переселение затронуло около 28,3 тысячи горожан по программе реновации. В сентябре еще свыше двух тысяч жителей 14 старых домов приступили к переезду в четыре новостройки. Жилые комплексы расположены по адресам: улица Молостовых, дом 18, поселок Акулово, дом 4, улицы 9-я Парковая, дом 68, и Константина Федина, дом 5», — объяснил вице-мэр Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал сам процесс расселения по программе реновации.

«Специалисты департамента городского имущества направили письма с предложениями равнозначных квартир 211 жителям трех домов поселка Акулово, москвичи приступили к осмотру жилья с 23 сентября. 30 сентября к ним присоединились более 1,8 тысячи москвичей из восьми пятиэтажек на 9-й Парковой и 3-й Парковой улицах, а также трех домов в Саперном проезде. Первые семьи уже знакомятся с новыми вариантами», — уточнил Гаман.

Известно, что по реновации жителям дается комфортное жилье в современных районах с развитой инфраструктурой. Таким образом, на востоке столицы в сентябре жильцам было передано под заселение свыше 1 тыс. новых квартир, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Жители получают квартиры с уже готовой улучшенной отделкой в соответствии с единым стандартом программы реновации. Всего на востоке столицы возвели и передали под заселение 48 комплексов, еще 90 находятся на стадии проектирования и строительства», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в сентябре в городе под заселение по программе реновации было передано 11 новых домов.

Ознакомиться с подробной информацией о программе реновации можно на портале mos.ru. Узнать о квартирах и домах по программе можно по ссылке.