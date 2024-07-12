Ефимов: строительство школы и детсада в ТиНАО принесет более 350 рабочих мест

Школа и детсад, которые на территории жилого комплекса «Переделкино Ближнее» строит инвестиционная группа «АБСОЛЮТ», принесут Москве более 350 новых рабочих мест. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в микрорайоне Переделкино Ближнее возведены 7 детсадов на 2220 воспитанников и 2 школы на 3750 учеников. 6 детских садов предали городу, и они уже работают, еще 1 детсад готовится к передаче. Суммарная площадь объектов составляет порядка 91,5 тыс. кв. м.

«Детский сад на 350 воспитанников в деревне Рассказовке стал сотым дошкольным образовательным учреждением, появившимся в ТиНАО с момента присоединения округов к столице. Кроме того, к концу года планируется завершить строительство школы общей площадью более 33 тыс. кв. м. Благодаря этим двум объектам появится свыше 350 рабочих мест. С учетом построенной и строящейся социальной инфраструктуры к 2025-му будет создано более 1,1 тыс. рабочих мест и свыше 8 тыс. мест в детских садах и школах на территории микрорайона», — сказал Ефимов.

В мае текущего года выдали разрешение на ввод в эксплуатацию трехэтажного детсада площадью 4,7 тыс. кв. м, который располагается по адресу: улица Василия Аксенова, д. 1. Детский сад насчитывает 14 групп. В учреждении обустроили медицинский кабинет и процедурную, пищеблок полного цикла, кабинеты для кружков и развивающих занятий, 2 физкультурных и музыкальный залы.

Возведение школы, которая рассчитана на 2,1 тыс. учеников, запланировано окончить к концу текущего года. В учреждении предусмотрены различные развивающие пространства — мастерские для обработки ткани, металла и дерева, акварельных рисунка и живописи, кулинарного и шахматного кружков. Для представлений и мероприятий спроектирован современный зал, включающий эстрадную и артистические гримерные.

«С момента присоединения Троицкого и Новомосковского округов к Москве здесь создано 200 тыс. рабочих мест. Общее их число в ТиНАО сейчас приближается к 300 тыс.», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он добавил, что приток высококвалифицированных специалистов обеспечивает сочетание достойной работы, наличие социальных объектов, транспортной доступности и комфортного жилья.

ТиНАО отличается множеством конкурентных преимуществ — человекоцентризмом, благоприятной экологической обстановкой, опережающим развитием социальной, инженерной и дорожной инфраструктур. Благодаря этому еще на этапе проектирования учитываются все потребности жителей. ТиНАО считается подходящим для размещения индустриальных парков, технопарков и крупных объектов, поскольку здесь имеются свободные земли, принадлежащие и инвесторам, и городу.

Формирование качественной и комфортной среды в городе предполагает активное возведение соцобъектов рядом с жилыми кварталами. Всего в Москве по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/obrazovanie/) с 2019 года построили свыше 70 школ.