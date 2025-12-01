Ефимов: строительство делового комплекса в Можайском районе Москвы завершено

В Можайском районе на западе Москвы рядом с инновационным центром «Сколково» завершилось возведение двух финальных корпусов бизнес-парка. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект был построен за счет частных вложений в составе делового квартала «Сколково Парк» по адресу: Сколковское шоссе, з/у 43. Дорога на автомобиле от этого комплекса до центра города занимает около 20 минут.

«Завершено строительство двух офисных корпусов площадью 14,6 тыс. кв. м и 13 тыс. кв. м, объединенных общим стилобатом. С вводом последних двух корпусов строительство делового квартала полностью завершено. Общая площадь объекта составляет 212 тыс. кв. м, он расположен в окружении ландшафтного парка площадью 9 га», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что благодаря деловому корпусу в городе появится свыше 10 тыс. новых рабочих мест.

Бизнес-парк включает 6 шестиэтажных офисных зданий, размещенных на общем стилобате. При отделке фасадов применялись натуральный базальт и алюминий, анодированный под бронзу.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, ключевыми особенностями стилобатной части двух новых корпусов стали панорамный вид на искусственное озеро площадью 3 тыс. кв. м и живописные рекреационные зоны. Здания с гибкими планировками и панорамным остеклением обеспечивают максимальный уровень естественного света.

«В обоих корпусах установлены системы очистки и фильтрации воздуха для эффективного удаления пыли, аллергенов, вредных соединений и поддержания высокого качества воздуха. Помещения офисов оснащены интеллектуальной системой мониторинга потребления ресурсов и микроклимата в режиме реального времени», — сказал Овчинский.

Все этапы реализации проекта находились под контролем Мосгосстройнадзора.

Возведение деловых объектов, объединенных стилобатом, велось на территории свыше 10 га. Инспекторы комитета в сумме провели 54 выездные проверки. В результате итогового мероприятия было оформлено заключение о соответствии последних офисных зданий требованиям утвержденной проектной документации.

Благоустроенная территория, прилегающая к набережной реки Сетуни, включает летние террасы, прогулочные маршруты и озелененные пространства с многолетними декоративными растениями. Для удобства сотрудников и посетителей проезды и пешеходные зоны вымощены натуральным камнем, обустроены парковки для автомобилей и велосипедов, а также сооружена большая подземная автостоянка более чем на 2,3 тыс. машино-мест и отдельный гостевой паркинг на 128 автомобилей.

Девелопером проекта является ООО «ЗАРЕЧЬЕ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», которое входит в группу компаний «МИЛЛХАУС».