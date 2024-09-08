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Ефимов: станцию метро «Потапово» Сокольнической линии строили меньше 3 лет

В 2021 году началось строительство станции «Потапово» на Сокольнической линии московского метрополитена. А 5 сентября текущего года по ней запустили движение, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Наземная станция „Потапово“ — 27-я на Сокольнической линии метро. Она размещена в ТиНАО в створе автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Станцию построили менее чем за 3 года. При строительстве применили принципиально новую технологию: „Потапово“ — первая в Москве наземная отапливаемая станция. Было устроено более 230 установок приточной и вытяжной вентиляции, за счет чего увеличена подача теплого воздуха», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что все крупногабаритное оборудование, согласно проекту, расположили на крыше станционного комплекса.

При этом первые 10 станций Сокольнической ветки открыли 15 мая 1935 года.

С открытием «Потапово» более 200 тыс. жителей Коммунарки и соседних районов получили новые удобные маршруты. У 50 тыс. москвичей появилось метро в пешей доступности. Ближе стали многие социальные объекты и учебные заведения.

Благодаря новой станции пассажиры смогут каждый день экономить на дороге до 40 минут.

На Сокольнической линии с 2014 года построили 8 станций, из которых 3 наземные («Потапово», «Прокшино» и «Филатов Луг»), а 5 — подземные («Новомосковская», «Ольховая», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарево»).

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в течение 10 лет по развитию Сокольнической ветки проделали огромную работу.

«Построены 8 станций метро и более 10 км линий. Продолжается строительство электродепо „Столбово“, которое будет обслуживать составы не только Сокольнической, но и Троицкой линии метро», — уточнил Загрутдинов.

5 сентября мэр столицы Сергей Собянин открывал (https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/11697050/) станцию «Потапово».