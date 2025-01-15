Ефимов: соцучреждения на западе Москвы получили 6 зданий в 2024 году

В оперативное управление организациям спорта, образования и здравоохранения Москва передала в ЗАО около 35 тыс. кв. м недвижимости. Объекты возвели на средства инвесторов и адресной инвестпрограммы Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Уровень жизни в столице во многом определяется качеством социальной инфраструктуры. Для динамичного развития городской среды в округах возводятся новые детские сады, школы, спорткомплексы, культурные и медицинские учреждения. В 2024 году социальные организации получили в оперативное управление шесть объектов недвижимости на западе столицы. Это четыре новых здания для школ и детских садов, а также по одному — для поликлиники и спорткомплекса. Общая площадь объектов составила 34,8 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Соцорганизации при оформлении объекта в оперативное управление наделяются правом полноценно распоряжаться зданиями — проводить ремонты, оснащать новым оборудованием, сдавать помещения в аренду некоммерческим организациям для оказания допуслуг.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, среди переданных с начала года в оперативное управление — четыре учебных корпуса суммарной площадью более 23 тыс. кв. м.

«В районе Солнцево школа № 2094 получила права оперативного управления учебным и дошкольным корпусами, общая площадь которых превышает 10,1 тыс. кв. м. На улице Академика Анохина школа „Тропарево“ получила учебный корпус площадью почти 6,3 тыс. кв. м», — рассказал Гаман.

Он добавил, что еще один объект площадью порядка 6,7 тыс. кв. м передали школе № 1371 «Крылатское» на Рублевском шоссе.

Спорткомплекс «Раменки» площадью более 6 тыс. кв. м в одноименном районе на западе столицы построили и передали ГБУ города Москвы «МосСпортОбъект» в первой половине прошлого года. Объект оснастили двумя бассейнами, помещениями для групповых занятий и универсальным залом для игровых видов спорта.

В районе Крылатское Городская поликлиника № 195 получила здание площадью 5,6 тыс. кв. м, расположенное по адресу: улица Крылатские Холмы, д. 51, стр. 1. В нем разместили главный корпус.