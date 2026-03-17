Ефимов: согласован проект ремонта исторического дома возле Патриаршего пруда

В Москве согласован проект капитального ремонта пятиэтажного жилого дома, который находится по адресу: Малый Козихинский переулок, д. 4. Город уже оформил положительное экспертное заключение на проведение необходимых работ, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город выдал положительное заключение экспертизы по проекту капитального ремонта жилого дома в Пресненском районе. Его построили в 1905 году по проекту архитектора Сергея Шуцмана. Здание не является объектом культурного наследия, но обладает характерными для своего времени архитектурными и декоративными элементами», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в связи с этим важным условием для проведения ремонтных работ является сохранение планировочных решений и оригинального архитектурного облика дома.

Дом расположен в Малом Козихинском переулке неподалеку от Патриаршего пруда. В дореволюционный период здесь находился дом Дамского попечительства о бедных ведомства учреждений Императрицы Марии, а сегодня это обычный жилой дом. В рамках согласованного проекта планируется заменить все инженерные коммуникации, а также выполнить комплекс внутренних и наружных работ.

Наибольшее внимание будет уделено фасадам, которые украшают эркеры, балконы, барельефы и лепнина. Специалистам предстоит удалить со стен поврежденную штукатурку, обработать поверхности составами от грибка и полностью восстановить штукатурный слой. Все декоративные элементы будут аккуратно очищены от наслоений старой краски и грязи, после чего их заново окрасят.

На открытых балконах обновят полы и установят новые защитные экраны. Входные группы ждет замена стяжки и плиточного покрытия, а также установка новых дверей.

По словам председателя комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова, помимо фасадных работ проектом предполагается обновление внутренних инженерных систем с целью повышения энергоэффективности и безопасности здания.

«В частности, в нем заменят систему электроснабжения, стояки отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации. Специалисты также поменяют кровельное покрытие с гидроизоляцией, дополнительно утеплят чердачные помещения», — пояснил Щербаков.

После завершения монтажа новых сетей в местах их прокладки будет проведен локальный восстановительный ремонт.

«Жилой дом в Малом Козихинском переулке — это здание с богатой историей. Для ФКР Москвы важно не только обновить внешний облик жилого дома, а также внутренние коммуникации, но и сохранить уникальный образ каждой улицы центра столицы. Для проведения работ по капремонту разрабатывается уникальный проект», — сказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Павел Рябоненко.

Он добавил, что специалисты будут применять самые современные технологии и только отечественные материалы.