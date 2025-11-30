Ефимов: согласован проект производства косметики на северо-востоке Москвы

В районе Свиблово на северо-востоке Москвы, на Енисейской улице (владение 1), планируется строительство производственного комплекса. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Согласован проект производственного комплекса по выпуску косметической продукции в районе Свиблово. Его общая площадь вместе с подземной частью составит более 7,4 тыс. кв. м. Он будет включать производственные помещения и административно-бытовой корпус», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что мощность предприятия позволит выпускать до 2 т косметических средств на водно-жировой основе ежегодно

Строительство промышленного комплекса пройдет в формате масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяется повышенное внимание развитию промышленной инфраструктуры. Так, в районе Свиблово в рамках МаИП будет создано предприятие по производству косметических средств. После завершения строительства здесь смогут трудоустроиться более 50 жителей столицы.

Архитектурное решение комплекса — здание с переменной этажностью, от двух до четырех уровней.

Как рассказал председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков, проектом предусмотрено, что новое здание будет возведено на территории, не занятой капитальными строениями.

«Существующие на нем подземные инженерные сети демонтируют с последующей перекладкой. Площадь застройки составит около 2,4 тысячи квадратных метров», — сказал Щербаков.

Массовые инвестиционные проекты стали одним из главных инструментов стимулирования городской экономики с 2016 года.

«В 2023 году город предоставил инвестору для реализации масштабного инвестиционного проекта земельный участок площадью 0,66 гектара в аренду по ставке один рубль в год сроком на пять лет. За это время он должен завершить строительство предприятия и начать выпуск продукции», — пояснила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она добавила, что льготная арендная ставка сохранится на весь период осуществления проекта.

В подземной части запланированы технические зоны и склад для потребительской тары. На первом этаже разместят административные кабинеты, столовую-раздаточную с обеденным залом, склады для готовой продукции, сырья и компонентов, а также зону для разгрузки.

Второй и четвертый этажи займут офисные помещения для администрации, комнаты для презентаций и переговоров, а также медицинский пункт.

На третьем этаже расположатся ключевые производственные цеха: участки для приготовления косметических смесей, фасовки и упаковки готовых изделий. Там же обустроят лабораторию, помещение для хранения образцов, ремонтную мастерскую и отдел технического контроля. Для работников предусмотрены гардеробные с санузлами.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что город окажет бизнесу поддержку в организации новых производственных мощностей.