Ефимов: соединительная ветка свяжет станцию метро «Бирюлево» с электродепо

Соединительная ветка свяжет станцию «Бирюлево» Московского метрополитена с будущим электродепо. За станцией «рубиновой» ветки появятся оборотные тупики, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«Будущая станция „Бирюлево“ расположится вдоль Булатниковской улицы вблизи ее примыкания к одноименному проезду. Она станет конечной на линии, но не тупиковой», — сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он подчеркнул, что за станцией возведут оборотные тупики и соединительную ветку. По этой ветке подвижные составы смогут следовать в электродепо, которое спроектировано для обслуживания нового радиуса столичной подземки.

Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, станцию «Бирюлево» будут строить открытым методом. По проекту здесь установят современные системы для обеспечения безопасности и комфорта как пассажиров, так и сотрудников метро.

Месторасположение станции и геологические условия позволяют выполнить ее строительство на мелком заложении. Это значительно сократит сроки строительства из-за сокращения объема земляных работ. По завершении строительства на прилегающей территории будет выполнено благоустройство.

Бирюлевская линия — перспективный радиус, который пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Западное и Восточное Бирюлево. Ее запуск улучшит транспортное обслуживание для жителей нескольких районов на юге Москвы, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

Длина ветки из 10 станций составит более 22 км.

Генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро выступает «Мосинжпроект». С участием холдинга с 2011 года построено и реконструировано 84 станции метро, свыше 180 км линий и 14 электродепо.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии метро. Он также рассказал о начале строительства станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро.