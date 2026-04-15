Ефимов: соединительная ветка свяжет станцию метро «Бирюлево» с электродепо
Соединительная ветка свяжет станцию «Бирюлево» Московского метрополитена с будущим электродепо. За станцией «рубиновой» ветки появятся оборотные тупики, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.
«Будущая станция „Бирюлево“ расположится вдоль Булатниковской улицы вблизи ее примыкания к одноименному проезду. Она станет конечной на линии, но не тупиковой», — сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.
Он подчеркнул, что за станцией возведут оборотные тупики и соединительную ветку. По этой ветке подвижные составы смогут следовать в электродепо, которое спроектировано для обслуживания нового радиуса столичной подземки.
Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, станцию «Бирюлево» будут строить открытым методом. По проекту здесь установят современные системы для обеспечения безопасности и комфорта как пассажиров, так и сотрудников метро.
Месторасположение станции и геологические условия позволяют выполнить ее строительство на мелком заложении. Это значительно сократит сроки строительства из-за сокращения объема земляных работ. По завершении строительства на прилегающей территории будет выполнено благоустройство.
Бирюлевская линия — перспективный радиус, который пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Западное и Восточное Бирюлево. Ее запуск улучшит транспортное обслуживание для жителей нескольких районов на юге Москвы, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.
Длина ветки из 10 станций составит более 22 км.
Генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро выступает «Мосинжпроект». С участием холдинга с 2011 года построено и реконструировано 84 станции метро, свыше 180 км линий и 14 электродепо.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии метро. Он также рассказал о начале строительства станции «Каспийская» Бирюлевской линии метро.