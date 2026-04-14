Ефимов: школы, детсад и медцентр возведут в районе Соколиная Гора по программе КРТ

В столичном районе Соколиная Гора городской оператор проведет реорганизацию свыше 32 га депрессивных участков, включенных в четыре проекта комплексного развития территорий (КРТ), сказал глава комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

Известно, что новые кварталы будут находиться в бывших промзонах «Кирпичные улицы» и «Соколиная Гора», на Лечебной, Борисовской и Щербаковской улицах, а также 8-й улице Соколиной Горы и в Мажоровом переулке.

«В совокупности там возведут более 633 тыс. кв. м новых объектов. Большую часть застройки составит жилье для программы реновации: площадь новостроек превысит 425 тыс. кв. м. Кроме того, в новых кварталах возведут более 208 тыс. кв. м нежилых зданий, среди которых будут школы, детский сад, медицинский, культурно-досуговый и многофункциональные центры, спорткомплекс и другие объекты. Реализация этих проектов КРТ позволит качественно обновить фонд недвижимости в районе и создать свыше 4,8 тыс. рабочих мест», — уточнил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В столичном департаменте градостроительной политики добавили, что крупнейший из четырех проектов КРТ воплотят в промзоне «Соколиная Гора». Почти на 24 га земли тут вырастет новый городской квартал, где возведут 6 жилых домов по реновации. Их общая площадь составит почти 250 тыс. кв. м. В шаговой доступности от новостроек построят школу на 1 тыс. мест, гаражи, в том числе с торговыми помещениями, культурно-досуговый центр и объекты сферы ЖКХ. Реализация данного проекта позволит создать более 4,2 тыс. мест приложения труда.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

Программу реализуют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

