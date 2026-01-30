Ефимов: школу по Адресной инвестиционной программе построят в Щербинке

Городом одобрен проект планировки территории (ППТ) для возведения образовательного учреждения на 1000 ученических мест в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Строительство школы будет осуществляться по столичной Адресной инвестиционной программе, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице утвердили ППТ для участка площадью 12,13 га, который реорганизуют по проекту комплексного развития территорий. Здесь планируется построить школу для 1 тыс. учеников. Все работы пройдут в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Нежилая наземная площадь здания превысит 18 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что реализация этого проекта обеспечит создание свыше 100 новых рабочих мест для учителей, а также технического и административного персонала.

Новое образовательное учреждение будет расположено на Железнодорожной улице в районе Щербинка. Оператором проекта КРТ является АНО «Развитие социальной инфраструктуры», которая подведомственна столичному департаменту гражданского строительства.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, для организации удобного подъезда к школе запланированы строительство участка улицы местного значения, устройство тротуаров и парковочных мест, обустройство наземных пешеходных переходов, монтаж шумозащитных экранов, а также размещение станции для зарядки электромобилей.

«Все это направлено на формирование современной, функциональной и безопасной образовательной среды, отвечающей самым высоким стандартам качества городской жизни», — пояснил Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про реконструкцию здания школы № 218.

Программа КРТ предполагает создание привлекательных городских пространств на территории бывших промышленных зон, а также на неэффективно используемых и незастроенных участках с последующей их органичной интеграцией в городскую структуру. В настоящее время в столице на различных этапах разработки и реализации находится порядка 400 проектов КРТ, общая площадь которых составляет около 4,5 тыс. га. Реализация программы ведется по поручению Собянина.