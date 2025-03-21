Ефимов: школу и детсад в Солнцево планируют достроить в 2025 году

В районе Солнцево на западе Москвы продолжаются работы по строительству двух образовательных учреждений — детсада и школы. Работы закончат уже в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Школа на 1,2 тыс. мест и детский сад на 350 воспитанников расположены на Производственной улице, вл. 6. Ефимов отметил, что это два отдельно стоящих здания.

«Трехэтажный детский сад площадью 4,9 тыс. кв. м спроектирован в современном стиле с элементами постмодернизма в отделке фасадов, частично перекликающимися с четырехэтажным зданием школы площадью 23,3 тыс. кв. м. Детский сад рассчитан на 14 групп детей. В зданиях полностью готов монолит, идут фасадные работы, устройство кровли, закрытие теплового контура», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что по завершении строительства в этом году объекты передадут городу. Оба здания адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все входы расположены на уровне земли и оснащены козырьками.

Комфорт и современность

В детском саду предусмотрены комфортные групповые ячейки с раздвижными перегородками, буфетами, санузлами, раздевалками и зонами для сна. Также в здании будут оборудованы медкабинет, пищеблок полного цикла, музыкальный и физкультурный залы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, школа состоит из двух корпусов, соединенных переходом. В первом корпусе разместятся два спортивных зала и учебные помещения, а во втором — актовый зал, обеденный зал с пищеблоком, медблок, а также универсальные и специализированные учебные кабинеты.

«Также для начальной школы предусмотрен отдельный вход с вестибюлем», — пояснил Овчинский.

Проверки и контроль

Контроль за строительством социальных объектов на Производственной улице осуществляет Мосгосстройнадзор.

Как отметили в Мосгосстройнадзоре, с августа 2023 года, когда начались работы, инспекторы провели 13 контрольно-надзорных мероприятий. В выездных проверках участвовали специалисты подведомственного Центра экспертиз, которые проверяли материалы и конструкции на соответствие проекту.

Образовательные учреждения строятся в составе многофункционального жилого комплекса «Лучи», застройщиком которого является «Группа ЛСР».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в прошлом году в столице было построено 49 школ и детсадов, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и 9 культурных объектов.

Строительство соцобъектов в Москве соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».