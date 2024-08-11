Ефимов: школу и детсад построят по программе КРТ в Тропарево-Никулине

Неэффективно используемый участок площадью 7,84 га на западе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения опубликовали на портале столичного правительства, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Участок площадью 7,84 га находится на пересечении улиц Тропаревской и Никулинской. По проекту здесь планируется строительство образовательного комплекса площадью 48 тыс. кв м. Вложения в редевелопмент площадки оцениваются почти в 13 млрд рублей. В итоге будет создано около 280 рабочих мест», — отметил Ефимов.

Площадка располагается рядом со станциями метрополитена «Юго-Западная» и «Озерная». На данный момент там находятся автомойки, офисы и другие устаревшие объекты.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в будущий образовательный комплекс войдут детсад на 1 тыс. воспитанников и школа на 1,5 тыс. учеников.

В рамках программы КРТ создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас на разных стадиях реализации в городе находятся 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.