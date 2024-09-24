Ефимов: с начала года в ТиНАО ввели более 1,5 млн кв м недвижимости

С начала текущего года в Троицком и Новомосковском административных округах столицы построили и ввели в эксплуатация свыше 1,5 млн кв. м недвижимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В это число входит недвижимость от малоэтажного жилья и ИЖС до многоэтажных ЖК. Проектами предусматриваются индивидуальные кладовые, колясочные, системы видеонаблюдения и энергоэффективное освещение.

«С начала текущего года было введено свыше 1,5 млн кв. м недвижимости. Это более 1,13 млн кв. м жилья и порядка 370 тыс. кв. м социальных и промышленных объектов. При этом с начала августа в ТиНАО построили и ввели больше 360 тыс. кв. м различной недвижимости», — прокомментировал вице-мэр.

Глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин поделился, как в ТиНАО ведется возведение объектов.

«В ТиНАО строго соблюдается принцип комплексного освоения территорий. Наряду с жилой застройкой, здесь возводятся социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура и создаются рабочие места», — сказал он.

Жидкин отметил, что в последние годы инвесторы активно вкладывают средства не только в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов, но и в небольшие точки развития малого бизнеса.

«Для этого широко осваиваются придомовые территории, образующиеся в результате жилой застройки», — подчеркнул глава департамента.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что из-за административно-территориальных изменений полномочий городских округов Троицк и Щербинка по выдаче разрешительной документации, они перешли комитету Госстройнадзора Москвы. Всего с начала года ведомством было оформилено порядка 56 разрешений на ввод зданий и сооружений различного назначения в ТиНАО.

После окончания основных работ около объектов расположатся парковки, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха со скамейками и зелеными насаждениями.

С момента присоединения новых территорий к столице число привлеченных инвестиций превысило 3,7 трлн рублей. По прогнозам экономистов, к 2035 году оно достигнет отметки в 10 трлн рублей.