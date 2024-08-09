Ефимов: с начала года в Москве построили 48 соцобъектов

В Москве в течение 7 месяцев этого года возвели 48 соцобъектов — культурных, спортивных и медицинских, а также детсады и школы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Развитие социальной инфраструктуры

Владимир Ефимов отметил, что социальная инфраструктура столицы развивается и на средства городского бюджета, и за счет частных инвестиций.

«В общей сложности за 7 месяцев 2024-го в городе возвели 48 социальных объектов: 23 здания школ и детских садов, 8 медицинских и 10 спортивных объектов, а также 7 объектов культуры. В текущем году завершено строительство таких знаковых сооружений, как три объекта нового кампуса Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана — это Центральный кластер, „Квантум-парк“ и Многофункциональный комплекс для студентов, а также Дворца тенниса в „Лужниках“, Дворца спорта и образования Ирины Винер в районе Троицк, физкультурно-оздоровительного комплекса „Раменки“» — сказал Ефимов.

Заммэра добавил, что также в Восточном Бирюлеве появилась новая детская поликлиника, которую построили по московскому стандарту.

Ближайшие планы

К концу текущего года планируют окончить возведение Ледового дворца в Мневниковской пойме и флагманского центра ГКБ имени В. М. Буянова. В Южном Медведкове и Северном Бутове появятся современные культурно-досуговые центры.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, проекты реализуют так, чтобы все самые необходимые и важные сервисы городской инфраструктуры были в шаговой доступности у жителей новых районов и кварталов. На сегодня суммарная площадь социальных объектов, которые с начала года получили разрешение на ввод в эксплуатацию, превышает 450 тыс. кв. м.

«При этом более 60% от общего объема построены за счет средств инвесторов. Среди них — школа-гигант на 1,2 тыс. мест в районе Коммунарка, музейно-выставочный центр „Коллекция“, универсальный культурно-спортивный центр „Чайка“ и другие», — отметил Слободчиков.

Продолжается возведение двух корпусов Московской городской онкологической больницы № 6, а также нового многопрофильного комплекса Детской городской клинической больницы святого Владимира. Строительство планируют окончить в следующем году. Начата комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома на Беговой улице и близится к завершению проектирование нового корпуса НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал об итогах работы комплекса градостроительной политики и строительства за 7 месяцев 2024 года и поделился планами на ближайшее время.