Ефимов: с начала года освободили более 50 территорий под жилье по реновации

Порядка 54 участков было освобождено от ветхого фонда с начала 2024 года на территории столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данные территории предназначаются для возведения новых домов по программе реновации.

«После расселения старых домов их демонтируют, а на местах сноса возводят новостройки по программе реновации. Так, с начала года в городе освободили 54 территории. На них возведут новостройки, площадь которых ориентировочно будет достигать более одного миллиона квадратных метров. Это позволит обеспечить квартирами примерно 35 тысяч москвичей», — прокомментировал вице-мэр.

На данный момент в разных округах столицы на месте сноса расселенного жилого фонда ведется возведение современных ЖК.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский поделился подробной информацией о ходе возведения новых домов на месте старого фонда.

«Больше чем на половине из освободившихся с начала года территорий уже ведутся строительно-монтажные работы. В девяти административных округах столицы возводят 31 новостройку. Больше всего их на юго-востоке столицы — десять домов. Следом идет Северо-Западный административный округ, где возводят четыре новостройки, и замыкают тройку СВАО, ВАО, ЮАО и ЮЗАО — по три новостройки в каждом. Участники программы реновации получат квартиры с готовой улучшенной отделкой», — уточнил он.

Весь строительный цикл домов по программе реновации проходит под контролем Мосгосстройнадзора.

До этого мэр столицы Сергей Собянин добавил 22 площадки в перечень территорий, где пройдет строительство ЖК для переселения по реновации.

Узнать больше о реновации можно на сайте mos.ru.