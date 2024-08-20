Ефимов: с начала года на торгах определили инвесторов девяти проектов КРТ

Инвесторы по девяти проектам комплексного развития территорий (КРТ) были выявлены в ходе аукционов в январе — июле, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что они будут заниматься реорганизацией участков в шести административных округах города.

Новый облик получат части бывших промзон «Тушино», «Грайвороново», «Малино», «Карачарово», неэффективно используемые и незастроенные участки в Полесском проезде, на ул. Староволынской. Также будут преобразованы участки на пересечении проспекта Мира с ул. Бажова и Будайским проездом, на Дмитровском ш. и на 64-м км МКАД на пересечении с Таллинской улицей.

«Программа КРТ позволяет компаниям реализовывать проекты в черте „старой“ Москвы. А столица получает дополнительные инвестиции для дальнейшего развития. Поступления в городской бюджет по договорам о реализации 9 проектов КРТ, инвесторы которых определены на аукционах в январе — июле, составят 29,93 млрд рублей. Компании займутся реорганизацией площадок в 6 округах и на площади почти 112 га возведут более 2,6 млн. кв. м недвижимости. Инвестиции в проекты превысят 546 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 13 млрд рублей. В итоге создадут свыше 38 тыс. рабочих мест», — поделился Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал, что на полученных участках инвесторы могут построить более 1,1 млн кв. м жилья. Кроме этого, они могут возвести порядка 1,5 млн кв. м производств и объектов общественно-делового и административного назначения.

«В новых кварталах появятся школы и детские сады, медицинские и образовательные учреждения, в рамках благоустройства разместят игровые и спортивные площадки, проведут озеленение. Также здесь построят новые дороги и проезды, обустроят пешеходные переходы и бульвары», — сказал Гаман.

По программе КРТ в городе появляются многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков появляются новые дороги, строится комфортное жилье и образуется вся нужная инфраструктура.