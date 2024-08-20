Ефимов: с начала года инвесторы построили в ТиНАО 5 торгово-бытовых объектов

Инвесторы за текущий год возвели в ТиНАО 5 объектов торговли суммарной площадью более 18 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Троицкий и Новомосковский административные округа продолжают активно развиваться. Здесь возводят не только новое жилье, но и обеспечивают его развитой инфраструктурой. В этом помогает высокая инвестиционная привлекательность ТиНАО. С начала этого года здесь построили 5 объектов торговли в шаговой доступности для жителей. Это позволило создать новые рабочие места», — сказал Ефимов.

Наиболее крупный из построенных объектов — торгово-бытовой центр «Лайнер» площадью 15 тыс. кв. м. Его возвели в ЖК «Новые Ватутинки», который располагается в Троицке по адресу: Нововатутинский проспект, д. 6. Фасады трехэтажного здания выполнили из структурного стекла с цветными панелями. На территории располагаются SPA-зона, сетевой фитнес-клуб, ресторан, магазины, супермаркет и торговая галерея.

В районе Внуково построили 2 объекта. В поселке совхоза Крекшино возвели гостиницу площадью свыше 2 тыс. кв. м, а в деревне Рассказовка — супермаркет. Филимоновский район стал местом реализации проекта общепита, а в Краснопахорском районе появился торговый комплекс.

По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, в последнее время в ТиНАО инвесторы активно направляют средства на возведение складских, индустриальных комплексов, технопарков и небольших точек развития малого бизнеса.

«Для этого широко осваиваются придомовые территории, образующиеся в результате жилой застройки. Помимо магазинов, это пекарни, бытовые сервисы, медицинские центры, салоны красоты и многие другие объекты. Они уже дали городу более 25 тыс. дополнительных рабочих мест», — пояснил Жидкин.

Арендаторов торговых площадей подбирают, учитывая все требования жителей районов. В шаговой доступности от дома появляется возможность покупать различные категории товаров повседневного потребления, включая продукцию первой необходимости. Также большим преимуществом стало создание рабочих мест вблизи жилых домов.

С присоединения к Москве новых территорий инвестиции в возведение недвижимости, размещение объектов торговли, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, превысили 3,7 трлн рублей. По прогнозам экономистов, к 2035 году они достигнут 7 трлн рублей.