Ефимов: с начала года 125 домов начали расселять по реновации

В рамках программы реновации в столице с начала текущего года началось расселение 235 старых жилых домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала 2024 года к переселению приступили более 22 тыс. москвичей из 125 старых домов. Специально для них город подготовил 44 новостройки с просторными квартирами и улучшенной отделкой по стандартам программы реновации», — отметил Ефимов.

Он добавил, что больше всего новостроек появилось на востоке Москвы, где с начала 2024 года под заселение передали 16 ЖК.

По реновации москвичам вместо устаревшего жилья предоставляют комфортное в современных районах, которые отличаются развитой инфраструктурой. На сегодняшний день к переселению по программе приступили 1074 дома.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в 2024 году для заселения было передано 44 новостройки, которые располагаются в 8 административных округах города.

«16 из них находятся на востоке, по 7 — на северо-востоке, юго-востоке, а также на западе. Наиболее активно переселение идет в районе Гольяново», — подчеркнул Овчинский.

Возле новых домов благоустроили территорию — разбили цветники и газоны, высадили кустарники и деревья, обустроили спортивные и детские площадки, а также зоны для отдыха.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, свыше 75% жителей, начавших переселение с начала текущего года, уже оформили документы на новые квартиры.

«Наибольшее количество правообладателей современных квартир проживает на востоке столицы — около 5,8 тыс. человек. На юго-востоке города ключи от квартир в современных ЖК получили почти 3,2 тыс. жителей, на западе и северо-востоке — около 2,4 тыс. и свыше 1,6 тыс. москвичей соответственно», — сказал Гаман.

Он добавил, что в ЮАО свыше 1 тыс. человек заключили договоры на предложенные квартиры.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что в городском бюджете на ближайшие 3 года для реализации программы реновации заложили 1,2 трлн рублей.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она касается порядка 1 млн жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. Лишь в прошлом году в городе передали для заселения 59 новостроек, обеспечив переселение более 47 тыс. человек. Ранее Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился с 3 до 5-7 млн кв. м в год.