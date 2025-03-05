Ефимов: с 2012 года в ТиНАО ввели более 27 млн кв м жилья

С 2012 года, после присоединения Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) к Москве, на этих территориях было введено в эксплуатацию более 27 млн кв. м жилой недвижимости. Эти округа стали лидерами столицы по объемам строительства жилья, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С момента присоединения территорий Троицкого и Новомосковского административных округов к столице темпы строительства жилья здесь планомерно увеличивались. Если в 2013 году в округах построили жилую недвижимость общей площадью 1,2 млн кв. м, то в 2024 году — уже 2,7 млн, в том числе 2,1 млн кв. м приходится на многоэтажные жилые комплексы, 620 тыс. — на индивидуальное жилищное строительство и 54 тыс. — на малоэтажное жилье. В этот период активно развивалась инфраструктура ТиНАО. С июля 2012 года в округах построили около 200 социальных объектов, в том числе более 160 объектов образования, и более 400 км автодорог. Это сделало территории привлекательными для жизни», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в результате за 12 лет численность населения в ТиНАО выросла в 3,5 раза, а ежегодный прирост составляет 55 тыс. человек.

На сегодняшний день в ТиНАО представлен широкий выбор жилья: от индивидуальных домов до многоэтажных комплексов. Застройщики уделяют внимание современному дизайну, техническому оснащению, функциональности и безопасности. В жилых комплексах предусмотрены колясочные и просторные холлы, а придомовые территории благоустраиваются: устанавливаются игровые и детские площадки, высаживаются цветники, кустарники и деревья.

На первых этажах зданий размещаются медцентры, кафе, магазины и другие объекты сферы услуг, что в шаговой доступности для жителей создает десятки тысяч рабочих мест.

Мосгосстройнадзор строго контролирует строительство многоквартирных домов в ТиНАО. В 2024 году было проведено более 550 выездных проверок, в ходе которых оценивались качество работ, используемые материалы и их соответствие проектной документации.

В надзорных мероприятиях принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз для осуществления инструментального контроля качества строительства.

Кроме того, в ТиНАО активно развивается малоэтажное строительство. Основной акцент делается на двух- и трехэтажные дома, возводимые по монолитно-каркасной технологии с использованием металлочерепицы для крыш. Придомовые территории благоустраиваются: оборудуются детские и спортивные площадки, создаются зоны отдыха с зелеными насаждениями и скамейками. Преимуществами такого жилья являются благоприятная экология, доступная стоимость и короткие сроки строительства.

Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, ТиНАО соблюдают принцип сбалансированной застройки. Помимо жилья, здесь строят соцобъекты, развивают транспортную инфраструктуру и создают новые рабочие места.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».