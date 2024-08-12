Ефимов: с 2011 года в Москве построили 1080 объектов социальной инфраструктуры

С 2011 года в столице построили 1080 объектов социальной инфраструктуры — зданий школ и детских садов, спортивных и культурных сооружений, а также объектов здравоохранения, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры. Так, с 2011 года в Москве построили 1080 соцобъектов: свыше 600 зданий школ и детских садов, более 160 объектов здравоохранения, свыше 210 — спортивных и более 80 объектов культуры», — сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что также в мегаполисе завершили строительство флагманских центров Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, городской клинической больницы им. В. В. Вересаева, ГКБ № 15 имени О. М. Филатова, ГКБ имени С. П. Боткина и других важных объектов.

Также в данный период активно развивалась территория ТиНАО. Здесь возвели школу на 2,1 тыс. мест в районе Внуково, детсад на 350 мест в районе Щербинка, 2 детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в смену в районах Щербинка и Коммунарка. Помимо этого, в Щербинке завершилось строительство ледовой арены, а также культурного центра в селе Кленово.

Также в 2022 году к 105-летию органов ЗАГС открылся новый построенный Дворец бракосочетания Южное Бутово в Юго-Западном административном округе.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что общая площадь соцобъектов, введенных в эксплуатацию с 2011 года в Москве, превышает 10 млн кв. м. Большинство объектов — районные учреждения социального назначения, ежедневно востребованные москвичами. Город проделал колоссальную работу по созданию необходимой социальной инфраструктуры в новых кварталах и исторически сложившихся районах.

За 7 месяцев текущего года в Москве завершили строительство 48 социальных объектов. До конца 2024-го планируется завершить строительство флагманского центра ГКБ имени В. М. Буянова, Ледового дворца в Мневниковской пойме, ФОК с бассейнами в районах Крюково и Гольяново, поликлиники на 750 посещений на улице Вавилова и других соцобъектов.