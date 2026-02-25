Ефимов: проект КРТ на Автозаводской улице поспособствует развитию промзоны ЗИЛ

По программе комплексного развития территорий (КРТ) в бывшей промзоне ЗИЛ на юге Москвы планируется реорганизовать еще 1,2 га территории, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения, направленный на дальнейшее развитие территории бывшего автогиганта, размещен на сайте mos.ru. Участок находится в Даниловском районе по адресу: ул. Автозаводская, вл. 21.

«В столице продолжается редевелопмент одной из крупнейших промзон — бывшего автогиганта ЗИЛ. Содействует этому и программа комплексного развития территорий. Там уже реализуются два проекта КРТ, в рамках которых реорганизуют более 30 га земли. Теперь предстоит воплотить еще один — на Автозаводской улице, вблизи ТТК и спортивно-развлекательного квартала „Парк Легенд“. В течение 5 лет тут построят 47 тыс. кв. м жилой недвижимости для реализации реновации. Район отличается хорошей транспортной доступностью и разнообразной инфраструктурой, которая будет востребована новоселами», — прокомментировал вице-мэр.

Поблизости есть школы, детский сад, Московский политехнический университет, медицинские учреждения, спорткомплекс «Торпедо», магазины и кафе. В шаговой доступности находится спортивно-развлекательный квартал «Парк Легенд». Кроме того, рядом расположены станция «ЗИЛ» Троицкой линии метро и одноименная станция МЦК, а также «Автозаводская» Замоскворецкой линии.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, на участке между Автозаводской улицей, Третьим транспортным кольцом, Проектируемым проездом № 7012А и улицей Братьев Рябушинских, возведут новостройки, площадь квартир в которых составит 28,72 тыс. кв. м. Нежилые этажи займут предприятия торгово-бытового обслуживания. Проектом КРТ также предусмотрено провести комплексное благоустройство прилегающей территории: здесь оборудуют детские и спортивные площадки, установят малые архитектурные формы, организуют зоны отдыха, построят тротуары и внутриквартальные проезды, высадят деревья и кустарники.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тысячи гектаров. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.