Ефимов: право на КРТ в столичном районе Зябликово выставят на торги

В столичном районе Зябликово, расположенном на юго-востоке города, будет выставлено на аукцион право на комплексное развитие территории (КРТ), заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Редевелопмент неэффективно используемого участка пройдет на ул. Ясеневая. Он находится рядом со станцией метро «Зябликово» и «Красногвардейская».

«Город принял решение о комплексном развитии участка в Зябликове площадью 1,43 га. В ближайшее время право на его реорганизацию выставят на торги. По проекту здесь построят 26,95 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в развитие площадки оцениваются почти в 8,3 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект составит около 263 млн рублей. В результате город получит порядка 660 рабочих мест», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал планы по возведению объектов, которые расположены на данном участке.

«На участке запланировано строительство общественно-деловых объектов, в том числе сервисов бытового обслуживания, офисов, отделений банков, кафе и ресторанов. На территории также разместят гостиницу на 120 номеров. Кроме того, проект предусматривает благоустройство территории и строительство новых дорог», — объяснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о комплексном развитии четырех участков на востоке и юге города.

По программе КРТ в городе появляются многофункциональные кварталы. На сегодняшний день в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь превышает 3,1 тыс. га.