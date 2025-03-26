Ефимов: почти 900 жителей Головинского района осматривают квартиры по реновации

Порядка 900 жителей ветхих домов Головинского района столицы начали осмотр новых квартир, возведенных по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Квартиры расположены в двух новостройках, которые находятся по адресам: ул. Лавочкина, д. 10А и 8А. В них переедут жители домов, которые находятся на ул. Лавочкина и ул. Онежской.

«В них переедут почти 900 жителей трех старых домов на улицах Онежской и Лавочкина. Часть из них уже приступила к осмотру квартир. По всем вопросам, касающимся переезда, жители расселяемых домов могут обратиться в центр информирования по переселению, расположенный в доме на Кронштадтском бульваре. Всего в программу реновации в Головинском районе столицы вошло 137 домов. Новые квартиры получат более 32 тыс. москвичей», — прокомментировал вице-мэр.

Первые этажи в новых домах будут нежилыми. Там появятся аптеки, частные медклиники, досуговые центры для детей, магазины и кафе.

Также в подъездах есть помещения для консьержей, колясок и велосипедов.

«Первыми к осмотру квартир в д. 10А на ул. Лавочкина приступили почти 330 жителей из дома 6, корпус 1, на той же улице. В центре информирования по переселению в д. 27, корп. 1, на Кронштадтском бульваре их ждут с 24 марта. Еще более 550 жителей ветхих домов на ул. Онежской — домов 41 и 23, которым равнозначное жилье предложено в новостройке напротив — доме 8А, приступят к поэтапному осмотру новых квартир 3 и 18 апреля соответственно», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал подробности о том, какие именно квартиры будут находиться в новых домах, возведенных по реновации.

«В двух жилых комплексах суммарно предусмотрено около 300 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Три из них оборудованы для маломобильных горожан: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена спецсантехника. Суммарная площадь всех квартир составляет свыше 17 тыс. кв. м», — объяснил он.

Овчинский добавил, что рядом с ЖК расположены учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины, кафе и салоны красоты. Помимо этого, жители могут дойти до Кронштадтского сквера, парка Дружбы и усадьбы Михалково.

Жители столицы, имеющие полную учетную запись на сайте mos.ru, могут ускорить переезд и сделать его наиболее комфортным, воспользовавшись суперсервисом «Переезд по программе реновации».

Больше информации о реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.